Глава Тернопольского облсовета принципиально не встретит Кирилла

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА не исключает, что в Почаеве возможны провокации против Московского Патриарха КИРИЛЛА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО “Свобода”, А.КАЙДА отметил, что “Свобода” будет проводить исключительно мирные акции протеста, как это она делала в Киеве или на Волыни. “А в принципе все может быть, никто от провокаций не застрахован. Но мы предупреждаем – будут какие-то провокации, мы к этому никакого отношения не имеем. Провокации в отношении Патриарха КИРИЛЛА выгодны спецслужбам России”, – убежден А.КАЙДА.

Он отметил, что в целом негативно относится к визиту Московского Патриарха КИРИЛЛА в Тернопольскую область, поскольку гость из России “пренебрежительно относится к украинцам”. “Будучи в Украине, Московский патриарх никоим образом не обратился к народу, сказав “Украина” или “украинцы”. Он все время заменял все это своей риторикой “эта страна”, “эти люди”. Соответственно и таким является мое отношение к нему”, – говорит А.КАЙДА. По его убеждению, этот визит не принесет никакого позитива для процесса объединения украинских церквей.

Он также заверил, что не будет принимать участие в составе официальной делегации, которая будет встречать Патриарха КИРИЛЛА в области. “В Украине есть украинские церкви – УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. Я посещаю мероприятия этих трех церквей. В Тернопольской области был создан оргкомитет председателем облгосадминистрации, но я не входил в этот оргкомитет, хотя меня и включили туда без моего согласия. Я не считаю нужным принимать участие в приеме КИРИЛЛА”, – заявил А.КАЙДА.