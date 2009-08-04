Выдрин: денег на выборы не хватает всем, кроме одного кандидата

Политолог Дмитрий ВЫДРИН считает, что сегодня остается шанс на переформатирование парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

«Я считаю, что еще остается шанс на переформатирование парламента», - сказал он. По его мнению, за август будет выработана политическая конфигурация на осень. Он также сообщил, что по его информации, сейчас проводятся переговоры между двумя мегасилами.

По словам Д.ВЫДРИНА, сейчас многие политики пытаются решить каким-то образом свои не только политические, но и финансовые дела. В частности, финансирование своей предвыборной кампании. «Сейчас происходит поиск, переговоры с донорами будущей президентской кампании», - сказал Д.ВЫДРИН, отметив, что, насколько он знает, финансовые трудности испытывают все, за исключением одного кандидата. «У всех огромные дыры в бюджетах, у всех есть невыплаченные долги в штабах», - сказал он.

В то же время, политолог не исключил возможности самороспуска парламента. «Я не исключаю, что это (самороспуск – УНИАН) может стать фишкой этого парламента, когда депутаты не будут ходить на работу», - сказал он.