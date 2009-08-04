Киев – единственный город, который остается с «негативным» рейтингом

Негативный кредитный рейтинг Киева является приговором менеджерским способностям Черновецкого и его окружения. Так один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский прокомментировал экономический прогноз агентства «Standard&Poors».

По убеждению оппозиционного политика, независимая оценка международных экспертов свидетельствует о беспомощности Черновецкого в противостоянии экономическому кризису.

«В то время, когда другим городам Украины рейтинговые прогнозы пересмотрели с «негативного» на «позитивный», рейтинг Киева остается неизменно негативным», - отметил Дмитрий Андриевский. - Столица увязла в долгах, бюджет пуст. По прогнозам руководства районов, в сентябре начнутся проблемы с выплатами заработных плат бюджетникам. Чтобы держать видимость стабильности, едва не ежемесячно берутся сотни миллионов займов, а каким образом планируется отдавать эти долги, никто не объясняет».

По словам депутата, Черновецкий должен понести персональную ответственность за то, что город с крупнейшим бюджетом, с крупнейшими налоговыми поступлениями оказался на грани коллапса.

«Городское хозяйство приходит в упадок. Медицина, транспорт, жилищно-коммунальная сфера находятся в очень тяжелом состоянии. Неизменно «негативный» рейтинг Киева – это свидетельство того, что путь, избранный киевской властью, категорически неправилен», - отметил Дмитрий Андриевский.

Напомним, рейтинговая служба «Standard & Poor’s» пересмотрела прогнозы относительно рейтингов Автономной Республики Крым, Днепропетровска, Луганска, Ивано-Франковска, Одессы и Львова с «негативного» на «позитивный».

Это отображает прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах, в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда относительно предоставления Украине стабилизационного кредита. При этом сообщается, что прогноз относительно рейтингов Киева остается «негативным».