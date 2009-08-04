Будущий сват Януковича вышел из БЮТ и вступил в ПР

Станислав Корочанский, отец будущей невестки Виктора Януковича, вышел из БЮТ. Он был секретарем Артемовской городской организации блока. Об этом пишет газета "Сегодня".

«Он написал заявление два месяца назад, и мы полюбовно расстались. О причинах ухода от нас он не распространялся, но, наверное, на это решение повлияла семья», — рассказал глава Артемовской организации БЮТ Виктор Загурский, не объяснив, однако, каким образом судьба забросила простого инженера из Донбасса Станислава Корочанского в БЮТ.

В горсовете Соледара, где Станислав Корочанский представлял оппозиционную фракцию (26 из 30 депутатов — ПР, всего 2 — БЮТ и по 1 от НУНС и коммунистов), рассказали, что он уже вступил в Партию Регионов. Правда, после разрыва отношений с БЮТ ему пришлось уйти из горсовета (место Корочанского занял его бывший однопартиец.

Работает Станислав Корочанский на руднике замдиректора по охране труда. До этого — обычным механиком, а повышение получил из-за своей активности после ухода на пенсию предыдущего зама. Правда, как только пресса начала проявлять повышенный интерес к будущему тестю Януковича-младшего, на работе Станислава Ивановича ввели табу на все разговоры о его персоне. Теперь информацию о Корочанском можно получить лишь после официального письменного запроса к генеральному директору.