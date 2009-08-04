Будущий сват Януковича вышел из БЮТ и вступил в ПР
На работе ввели табу
Станислав Корочанский, отец будущей невестки Виктора Януковича, вышел из БЮТ. Он был секретарем Артемовской городской организации блока. Об этом пишет газета "Сегодня".
«Он написал заявление два месяца назад, и мы полюбовно расстались. О причинах ухода от нас он не распространялся, но, наверное, на это решение повлияла семья», — рассказал глава Артемовской организации БЮТ Виктор Загурский, не объяснив, однако, каким образом судьба забросила простого инженера из Донбасса Станислава Корочанского в БЮТ.
В горсовете Соледара, где Станислав Корочанский представлял оппозиционную фракцию (26 из 30 депутатов — ПР, всего 2 — БЮТ и по 1 от НУНС и коммунистов), рассказали, что он уже вступил в Партию Регионов. Правда, после разрыва отношений с БЮТ ему пришлось уйти из горсовета (место Корочанского занял его бывший однопартиец.
Работает Станислав Корочанский на руднике замдиректора по охране труда. До этого — обычным механиком, а повышение получил из-за своей активности после ухода на пенсию предыдущего зама. Правда, как только пресса начала проявлять повышенный интерес к будущему тестю Януковича-младшего, на работе Станислава Ивановича ввели табу на все разговоры о его персоне. Теперь информацию о Корочанском можно получить лишь после официального письменного запроса к генеральному директору.