Партия зеленых призывает власти сделать три первых шага

Партия зеленых Украины призывает власти принять меры для улучшения экологической ситуации в стране.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал эксперт ПЗУ по вопросам безопасности Дмитрий ВЕРЕСОВОЙ.

Он заявил, что сегодня в Украине происходит фактически «истребление» людей и уничтожение природы. По его словам, эту тенденцию необходимо немедленно остановить, для чего нужна «экологизация общества и политики».

«В этом контексте Партия зеленых предлагает национальную идею: Украина – экологически чистая и безопасная страна», – сказал Д.ВЕРЕСОВОЙ, добавив, что главная цель ПЗУ – популяризировать зеленую идеологию и за 10 лет ввести Украину в первую десятку стран по качеству жизни и человеческому развитию.

С этой целью ПЗУ призывает власти сделать три первых шага на пути реализации этой идеи:

выделить 10% ВВП страны на инновационные технологии, что позволит обеспечить энергоэффективность и экологическую безопасность, предотвратит техногенные катастрофы;

защитить экологов и защитников окружающей среды, а для начала задержать и привлечь к ответственности убийц киевского эколога Александра Гончарова;

усилить экологические нормы законодательства и ввести уголовную ответственность вместо административной за их нарушение.

ПЗУ заявляет, что сегодня стране нужна «зеленая» революция, и призывает всех встать на защиту интересов сегодняшних и будущих поколений.