До конца года ПВО Украины будут включены в систему НАТО

На нынешнем этапе совершенствование системы противовоздушной обороны Украины проходит с учетом проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице накануне Дня Воздушных сил заявил командующий этого вида Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК.

“Сегодня особое внимание уделяется совершенствованию системы противовоздушной обороны объектов с учетом проведения Евро-2012. Для адекватного и своевременного реагирования на возможные угрозы с воздуха до конца года дежурные силы по противовоздушной обороне Украины будут вовлечены в общую систему НАТО относительно обмена данными о воздушной обстановке”, - сообщил И.РУСНАК.

Он добавил, что на протяжении пяти лет существования Воздушных сил постоянно проводятся комплексные межвидовые командно-штабные учения войск в условиях, максимально приближенных к реальным”.

Также И.РУСНАК отметил, что в командовании ВС налажена четкая система постоянного взаимодействия пунктов управления дежурных сил и субъектов борьбы с воздушным терроризмом.