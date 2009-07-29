Буковинский губернатор обнародовал номер своего мобильного телефона
11:14, 29 июля 2009Политика
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Один из многих?
|Владимир КУЛІШ
Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал во время пресс-конференции для местных СМИ.
В.КУЛИШ заявил, что «открыт для общения с жителями Буковины», а сообщение от жителей области «позволят оперативно реагировать на ситуацию, которая складывается в том или ином случае».
«Таким образом, расстояние между нами - властью и обществом - еще больше сократится. Надеюсь и на толковые предложения или идеи, направленные на развитие нашего края. Считаю, такая коммуникация позволит лучше держать руку на пульсе времени и жизни края. Очевидно, рассчитываю на серьезные звонки, которые будут действительно требовать моего вмешательства», - отметил губернатор Буковины.
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