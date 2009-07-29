Буковинский губернатор обнародовал номер своего мобильного телефона

Председатель Черновицкой областной государственной госадминистрации Владимир КУЛИШ обнародовал для жителей области номер своего мобильного телефона.

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал во время пресс-конференции для местных СМИ.

В.КУЛИШ заявил, что «открыт для общения с жителями Буковины», а сообщение от жителей области «позволят оперативно реагировать на ситуацию, которая складывается в том или ином случае».

«Таким образом, расстояние между нами - властью и обществом - еще больше сократится. Надеюсь и на толковые предложения или идеи, направленные на развитие нашего края. Считаю, такая коммуникация позволит лучше держать руку на пульсе времени и жизни края. Очевидно, рассчитываю на серьезные звонки, которые будут действительно требовать моего вмешательства», - отметил губернатор Буковины.