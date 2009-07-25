"Дело Пукача" на выборах никому не поможет, но и не повредит
Аргументы Владимира Фесенко
Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает неэффективным использование задержания бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА как элемент президентской избирательной кампании.
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
Эксперт не исключил попытки окружения действующего Президента использовать это дело с целью повышения рейтинга Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.
Однако В.ФЕСЕНКО отметил, что скептически относится к возможности эффективного использования этой темы в избирательной гонке. Он объяснил, что “это не просто вчерашнее, это позавчерашнее политическое дело, которое малоактуально для современного украинского общества”. По словам эксперта, “украинцы плохо знают, кто такой ПУКАЧ, не знакомы с перипетиями этого дела”.
Вместе с тем, эксперт допускает, что задержание А.ПУКАЧА “может сыграть против Владимира ЛИТВИНА: или чтобы держать его на “коротком поводке”, чтобы он не сделал чего-то такого, или, напротив, принести ЛИТВИНА в жертву, разрушить коалицию и спровоцировать ситуацию с проведением досрочных парламентских выборов”.
Также В.ФЕСЕНКО не исключает попытки арестовать бывшего Президента Леонида КУЧМУ. По его мнению, такое развитие событий было бы более резонансным и выглядело бы как воплощение лозунга: “Бандиты должны сидеть в тюрьмах”.
Однако политолог убежден, что доказать вину экс-президента будет чрезвычайно трудно, поскольку “ключевые элементы этой цепочки – Юрий Кравченко (экс-министр внутренних дел) и Эдуард Фере (бывший руководитель аппарата МВД) – уже в ином мире”.
Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.
22 июля заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК заявил, что А.ПУКАЧ во время допроса назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе, но пока еще следственные действия в отношении них не проводятся.