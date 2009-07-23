Литвин: я, как и все, заинтересован, чтобы истину в деле Пукача установили

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил надежду, что расследование по делу экс-начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА, которого обвиняется в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, будет объективным и всесторонним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал: «Я, как и все, заинтересован в том, чтобы истина по этому делу была установлена. Но только не «истина под политический момент», как это не раз бывало в украинской практике. Надеюсь, что следствие будет объективным и всесторонним».