Литвин: я, как и все, заинтересован, чтобы истину в деле Пукача установили
17:37, 23 июля 2009Политика
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Спикер надеется на объективность
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил надежду, что расследование по делу экс-начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА, которого обвиняется в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, будет объективным и всесторонним.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал: «Я, как и все, заинтересован в том, чтобы истина по этому делу была установлена. Но только не «истина под политический момент», как это не раз бывало в украинской практике. Надеюсь, что следствие будет объективным и всесторонним».
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