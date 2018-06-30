Минск и Рига: два саммита – два образа жизни

На бывшем постсоветском пространстве завершается два саммита, в Минске – саммит СНД и в Риге – аналогичное мероприятие НАТО. На первом мероприятии мы – полноправные участники, более того, участие в нем принял Президент Виктор Ющенко, второе – чужая для нас свадьба, на которой, впрочем, об Украине мельком вспомнили. Президент США Джордж Буш сказал, что для Украины и Грузии двери НАТО открыты.

В повестке первого саммита – двадцать семь вопросов, в повестке второго – не наберется и десяти: трансформация Альянса, ситуация в Афганистане, ядерная программа Ирана, положение в Ираке, проблемы ближневосточного урегулирования, будущее Косово и "российско-грузинский конфликт". С первого – журналисты рапортуют о целой череде встреч президентов друг с другом, со второго – передали информацию о том, что гостям будут дарить варежки и рижский бальзам.

Чем для Украины были два саммита? Чем саммит в Риге был для всего постсоветского пространства? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ НАМЕТИЛСЯ АНТИРОССИЙСКИЙ ТАРИФНЫЙ АЛЬЯНС

Если говорить об СНГ как об определенной геополитической структуре и международной организации, то на данном этапе Украина не является бенефициаром этой структуры. Однако в ходе минского саммита Президент Украины провел ряд важных двусторонних встреч. Прежде всего – Исламом Каримовым и Нурсултаном Назарбаевым. Они важны с точки зрения участия Украины в формировании контуров энергетического рынка на постсоветском пространстве. Сегодня Россия монополизировала газотранзит из Центральной Азии в Украину и Европу, и нам нужно искать новые возможности открыть закупоренные российским Газпромом выходы Украины на центральноазиатские энергетические ресурсы.

Похоже, что в последнее время между Украиной и Беларусью наметился антироссийский тарифный альянс. Он связан с тем, что и в Украине, и в Беларуси растет обоюдное понимание необходимости координировать тарифную политику и регулировать тарифы на транзит российских энергоресурсов через территорию двух стран. Это расставляет новые акценты в отношениях между странами-участницами СНГ.

Этим несколько дней назад в Минске занимался Янукович, Президент же после встречи с Лукашенко мог эту тему еще раз обсудить. К тому же Украина открывает для Беларуси своеобразную возможность для дипломатического маневра, поскольку «зажатость» Минска между Европой и Россией делают Украину для Беларуси очень важным коридором выхода на восточноевропейских соседей. Например, для стран Балтии и Польши, с которым официальные отношения у Беларуси находятся в стадии негативной замороженности.

Позитивом я считаю то, что прошла встреча Ющенко-Путин, хоть она и была непродолжительной. Возможно, на ней следовало уточнить целый ряд предметных деталей для сборки механизма российско-украинских отношений в рамках комиссии Путин – Ющенко.

Подытоживая, могу сказать, что саммит не стал сенсацией. Он не принял важных документов. Как все последние саммиты, не стал чем-то ярким, не выделился ни политической фантазией, ни политическим воображением. Однако в ходе таких вот серых рутинных встреч происходят важные контакты в рамках двусторонних отношений. Это дает возможность уточнить маршрут, расставить правильные акценты, учесть нюансы, как в двусторонних отношениях, так и вообще на постсоветском пространстве.

Динамика на постсоветском пространстве колоссальная и важно в этой динамике не только присутствовать, научиться в ней жить, управлять или соуправлять в своих национальных интересах.

Что касается саммита НАТО… С одной стороны, Украина не имеет к нему прямого отношения, с другой – он проходит на территории бывшей советской республики. И это символизирует то, что НАТО вплотную приблизилось к границам России. Эпицентр внешнеполитической активности НАТО смещается на Восток. Это не просто расширение на Восток. Военно-стратегическая и общеполитическая активность Альянса сегодня во многом генерируется за счет новичков – бывших соцстран. И Украина не может не чувствовать «новое дыхание Атлантики». Если сегодня это не имеет прикладного значения, то, безусловно, имеет значение символическое. А в политике, геополитике и международных отношениях символика, знаки и намеки играют достаточно важную и перспективную роль.

Виктор Небоженко, политолог:

НЕЛЬЗЯ РАЗВИВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТА: СНГ И НАТО

Проведение одновременно двух саммитов в Риге и Минске имеет большое значение. Потому что для Европы и для евроатлантической идеи приезд Джорджа Буша в Ригу – это окончательное доказательство включения стран Прибалтики в евроатлантическое сообщество. Это свидетельство успешности движения Прибалтики в сторону Европы. Одновременно саммит в Минске, несмотря на его обычную активность, демонстрирует противоречие и подтверждает истину: нельзя развивать одновременно два геополитических проекта: СНГ и НАТО. И это противоречие делает любые саммиты по СНД сомнительными.

В рамках проекта СНГ невозможно решение никаких проблем. Это потерянные перспективы. Возможны решения наших украинско-российских отношений на двусторонней основе, но не в рамках СНГ. Решения, которые принимаются в Минске и касаются прекращения торговых войн, – это подарок Кремля для того, чтобы создать некое устойчивое представление об успехе саммита в Минске. Кремлю очень хочется создать благоприятное впечатление о встрече в Минске, особенно по сравнению в саммитом в Риге.

Владимир Малинкович, политолог:

УКРАИНА–РОССИЯ: ПОЛНОЕ РАЗЛИЧИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ – И НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ

Вряд ли Украина извлечет пользу из обоих мероприятий.

Что касается НАТО, то Президент США сказал, что он готов содействовать принятию Украины в Альянс, если она будет к этому готова. Но это мы итак знаем. Вопрос в том, готовы ли граждане Украины к вступлению в НАТО.

Что касается СНГ, то, думаю, здесь тоже никаких серьезных перспектив нет. Сейчас готовятся проекты реформ СНГ, но я не верю, что можно реформировать СНГ как нечто серьезное. Отношения со странами СНГ должны строиться на двусторонней основе.

Для нас крайне важны не только отношения с Россией, но и отношения со среднеазиатскими государствами. Только в этом случае мы можем быть более-менее независимыми в том, что касаются энергоресурсов. Дружеские отношения с Саакашвили ничего хорошего нам не сулят. А вот добиться транзита среднеазиатских энергоресурсов для Украины через российский коридор – крайне важно.

Действительно, для того, чтобы работать в Средней Азии, нужны гарантии со стороны российского правительства на транзит среднеазиатского газа. Но, к сожалению, таких гарантий правительство России не давало, напротив – отказалось давать. А в прошлом году правительство Тимошенко – Ющенко не подписало протокол. Без протокола к межправительственному соглашению этих гарантий нет. Значит, мы находимся в зависимости от «РосУкрЭнерго» или любой-другой посреднической структуры, и будем зависеть от нее и впредь. Дорога в Среднюю Азию – вот существенный вопрос. Но, увы, в Минске эта тема всерьез не обсуждалась.

Перед самым саммитом в Минске в качестве сенсации рассматривалась версия, что Беларусь вместе с Украиной сможет серьезно повлиять на тарифы в энергетике. Но я думаю, что все это пустые разговоры. В Украине нет политических сил, заинтересованных в более тесном, чем сегодня, сотрудничестве с режимом Лукашенко. Силы, настроенные на отталкивание от России, – есть, их немало в окружении Президента, они прозападные, им союз с Лукашенко не нужен.

На встрече Ющенко и Лукашенко было видно, что Лукашенко хотел продемонстрировать теплоту отношений с Ющенко. И Ющенко на это не отреагировал. Сближения президентов не будет, так же, как не будет сближения правительств. Потому что правительство Януковича не намерено из-за Лукашенко ссориться с Россией. Главное, что здесь прозвучало, – это заявление России, что зона свободной торговли на сегодня неактуальна. Понятно, что это констатация ухудшения наших отношений с Россией. России важно, чтобы мы попали в ЕЭП, контролируемое надгосударственными структурами, а Украине нужно не это, она заинтересована в зоне свободной торговли. И здесь мы видим полное различие национальных интересов – и никаких перспектив.

Записала Лана Самохвалова