Литвин: Украине нужен универсальный школьный учебник по истории

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине должен быть универсальный школьный учебник по истории Украины, созданный учеными Национальной академии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал в ходе рабочей поездки в Запорожскую область.

В частности, он подчеркнул: «Я категорический противник того, чтобы видение прошлого тем или другим политиком или государственным деятелем налагалось на всю страну, и вся страна принуждалась к тому, чтобы трактовать исторические события тем или другим образом».

В сообщении пресс-службы ВР также говорится, что руководитель украинского парламента не разделяет позиции и подходы Президента Украины в этом вопросе. «То, что нам нужно познавать наше прошлое, расчищать заиленные источники исторической правды, не подлежит сомнению. Но не за счет выпячивания событий, дат и людей, которые того абсолютно не заслуживают», - считает В.ЛИТВИН.

Он также убежден, что в Украине должен быть универсальный школьный учебник по истории Украины, и вообще по истории, авторами которого должны быть ученые Национальной академии Украины. Такой учебник, по его словам, «должен давать детям устоявшиеся формулы и оценки, которые кроме всего прочего, воспитывали бы чувство национальной гордости и патриотизма, давали бы понимание сложности нашего исторического процесса и, в то же время, консолидировали украинское общество».

Он также сообщил журналистам, что подготовил учебник по истории Украины, предназначенный для студентов исторических специальностей, учителей и преподавателей истории: «Уже вышли три издания, в следующем году выйдет четвертое». «Это важно, но для того, чтобы написать учебник для школьников, нужно иметь недюжинный талант - не только знания, но и умение представить мировоззрение ребенка, изложить так, чтобы он понял материал. Потому что с позиции ученого чрезвычайно сложно доходчиво, кратко, захватывающе изложить наше прошлое. Возможно, необходимо было бы объявить конкурс на лучшее написание такого учебника и обеспечить соответствующее финансирование. Потому что история - это не просто учебная дисциплина, это фундамент, на котором будет выстраиваться наше Государство», - подчеркнул Председатель ВР.