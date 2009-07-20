Литвин хочет лишить депутатов неприкосновенности уже в пятницу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на внеочередной сессии ВР 24 июля намерен настаивать на принятии закона о лишении депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

В.ЛИТВИН также отметил, что, кроме данного вопроса, на внеочередной сессии планируется рассмотреть ряд экономических вопросов.

Так, в частности, запланировано принять закон, допускающий увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины». По словам В.ЛИТВИНА, данное решение необходимо для удержания на действующем сейчас уровне цен на природный газ для населения.

Кроме того, по его словам, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность банковского сектора экономики, что, по его словам, также необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку от этого во многом зависит результат решения, которое будет принято МВФ 27 июля о выделении очередного транша кредита Украине.