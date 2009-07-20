Тимошенко как в воду глядела: ей придется договариваться с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, А.ШЛАПАК напомнил, что В.ЮЩЕНКО все время своего президентства отмечал необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс. При этом, по его словам, Президент исходил из необходимости соблюдения таких принципов: ресурсы, выделяемые местному самоуправлению, должны соответствовать тем полномочиям, которыми наделено местное самоуправление согласно законодательству; Бюджетный кодекс должен идти в ногу или стимулировать административно-территориальную реформу в Украине; все расходы, связанные с социально-экономическим развитием регионов, должны оставаться в регионах, а не подниматься «наверх» в Киев и здесь перераспределяться; Бюджетный кодекс должен быть максимально прозрачным, нельзя допускать ручного вмешательства, нельзя оставлять возможности для коррупции.

К сожалению, по словам А.ШЛАПАКА, редакция, предложенная в настоящее время украинским парламентом, не отвечает этим принципам. Более того, она существенно ухудшает существующую ситуацию. «Следовательно, Президент был вынужден ветировать настоящий документ», – сказал он.

Первый заместитель главы Секретариата Президента обратил внимание на то, что Министерством финансов был наработан ряд позитивных предложений в Бюджетный кодекс, но последние изменения, попавшие в настоящий документ во время его доработки в правительстве и Верховной Раде, делают его «однозначно вредным для системы государственных финансов».

Среди главных недостатков документа А.ШЛАПАК назвал, в частности, то, что новая редакция Бюджетного кодекса не решает основного вопроса местного самоуправления - соответствие положенных на органы местного самоуправления расходных полномочий ресурсам, которые для этого выделяются. Расчет нормативов бюджетной обеспеченности почти не привязан к реальной цене социальных услуг.

Во-вторых, Бюджетный кодекс фактически разваливает интеграцию административно-территориальных единиц в единое государство, консервирует нынешнюю систему административно-территориального устройства, создает новые риски для разрастания межрегионального напряжения и напряжения на линии «село-город».

В-третьих, отметил А.ШЛАПАК, «создается впечатление, что реализация этого Бюджетного кодекса на практике возможна исключительно через ручное управление со стороны Кабинета Министров и Министерства финансов, поскольку вряд ли удастся достичь сбалансированности государственного и местных бюджетов».

«В-четвертых, политизация и пиаризация проблем нового Бюджетного кодекса, к которым прибегло правительство, неподготовленность и суета вокруг безотлагательного введения его ошибочных положений добавляют впечатление, что Бюджетный кодекс нужен не как реальная реформа государственных финансов, а как дежурный предвыборный трюк, который вместе с идеями продления полномочий глав органов местного самоуправления дорого будет стоить нашему государству в будущем», – сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). Данным законом предусмотрен формульний расчет трансфертов прямых отношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, то Верховной Раде необходимо будет попробовать преодолеть вето, и для этого нужно будет договариваться с депутатами от Партии регионов, которые на сегодня имеют «золотую акцию» в решении данного вопроса.

При этом премьер отметила, что если изменения в Бюджетный кодекс все же не удастся ввести в в этом году, то в следующем этот документ обязательно подпишет новый Президент.