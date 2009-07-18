Нардепы хотят запретить НБУ давать деньги банкам с иностранным капиталом

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины” (№4787-1 от 17 июля).

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Законопроект инициирован народными депутатами Юрием КАРМАЗИНЫМ (НУ-НС), Александром СТЕШЕНКО (БЮТ) и Юрием ПРОКОПЧУКОМ (БЮТ).

Законопроектом предлагается внести в Закон “О Национальном банке Украины” и Бюджетный кодекс изменения, направленные, в частности, на усиление ответственности руководителей НБУ и усиление гарантий политической независимости НБУ, установление требований к руководителям Национального банка Украины (совет и правление) и уточнение оснований для их освобождения, в том числе и по достижению 65 лет, и обязанность Президента и Верховной Рады освобождать их за невыполнение главной задачи - стабильность денежной единицы Украины (дается определение этого термина - это обеспечение годового изменения цен на товары и услуги, цен на кредитные ресурсы и курса национальной валюты к основным иностранным валютам не более 10 процентов).

Кроме того, законопроект предусматривает осуществление перечисления части прибыли Нацбанка в государственный бюджет одноразово по итогам года, а также установление запрета авансового перечисления в госбюджет средств НБУ.

Депутаты предлагают уточнить компетенцию совета и правления Нацбанка и порядок взаимодействия между ними, а также установить стандарты и правила ведение НБУ и другими банками бухгалтерского учета и отчетности, которая отвечает требованиям законов Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Законопроектом предусматривается, что аудит деятельности Нацбанка будет осуществляться Контрольно-ревизионным управлениям, а не фирмой, которую подбирает себе без всякого тендера сам НБУ.

Депутаты предлагают запретить открывать представительства НБУ за рубежом и центральных банков других государств в Украине, осуществлять НБУ рефинансирование банков с неукраинским капиталом, быть руководителями банков иностранцам, лицам с более чем одним гражданством и без гражданства, ограничить количество иностранных банков и тому подобное.

“Таким образом, случай, когда банком “Надра” руководил гражданин РФ, Израиля и Австралии, будет в дальнейшем невозможным”, - считают народные депутаты.

“Реализация этого законопроекта будет способствовать поступлению в государственный бюджет Украины, поскольку резко уменьшит количество банковских афер”, – уверены авторы законопроекта.