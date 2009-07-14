Регионалы до сих пор блокируют ВР, Согласительный совет заседает

В Верховной Раде до сих пор не началось запланированное на сегодня внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Партии регионов продолжают блокировать президиум, трибуну и ложу правительства парламента.

Депутаты других фракций также не оставляют сессионного зала и находятся на своих рабочих местах.

В 18.00 началось очередное заседание Согласительного совета, которое продолжается до настоящего времени.