Регионалы до сих пор блокируют ВР, Согласительный совет заседает

19:02, 14 июля 2009
Политика
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Депутаты сидят в сессионном зале

В Верховной Раде до сих пор не началось запланированное на сегодня внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Партии регионов продолжают блокировать президиум, трибуну и ложу правительства парламента.

Депутаты других фракций также не оставляют сессионного зала и находятся на своих рабочих местах.

В 18.00 началось очередное заседание Согласительного совета, которое продолжается до настоящего времени.

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