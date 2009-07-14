Ехануров представил нового начальника госохраны
13:24, 14 июля 2009Политика
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Бирсан уже работал в УГО
Сегодня в Управлении государственной охраны состоялось представление нового начальника УГО.
Указом Президента Украины на эту должность назначен Александр БИРСАН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Личному составу УГО начальника представили первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ и заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.
Как сообщалось, А.БИРСАН был назначен начальником Управления госохраны вместо Валерия ГЕЛЕТЕЯ.
Раньше А.БИРСАН уже работал в УГО, а также руководил "Альфой" СБУ и Главным управлением "А" СБУ.
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