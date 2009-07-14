Ехануров представил нового начальника госохраны

Сегодня в Управлении государственной охраны состоялось представление нового начальника УГО.

Указом Президента Украины на эту должность назначен Александр БИРСАН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Личному составу УГО начальника представили первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ и заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

Как сообщалось, А.БИРСАН был назначен начальником Управления госохраны вместо Валерия ГЕЛЕТЕЯ.

Раньше А.БИРСАН уже работал в УГО, а также руководил "Альфой" СБУ и Главным управлением "А" СБУ.