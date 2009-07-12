Литвин жалуется, что ему не удается привести Ющенко и Тимошенко в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что его предложение о проведении общего заседания парламента при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не нашли поддержки.

Об этом он сказал в интервью на телеканале ICTV.

По его словам, “мое предложение вызвало категорическое возражение, мол, зачем проводить очередное собрание, нужно работать”. При этом он не уточнил, от кого именно прозвучало категорическое невосприятие.

На вопрос “Была ли предварительная реакция ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА?”, В.ЛИТВИН ответил: “Я уже имел предыдущую реакцию и должен сказать, что не очень нравится (это предложение – УНИАН)”.

Он прибавил, что “я понимаю, что лето, жарко, у всех чартер заготовлен, нужно поехать набраться здоровья”.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН направил письмо В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и лидерам депутатских фракций с предложением немедленно провести специальное заседание парламента и дать оценку последним событиям в государстве.

В нем идет речь, что «ситуация в стране стремительно приобрела критически угрожающий характер. В первую очередь из-за доведения государственного управления до состояния паралича, растущую неадекватность в деятельности институтов власти, их должностных лиц, а также всех политических сил, представленных во власти».

По его словам, “надуманные поводы блокировки Верховной Рады Украины, которая уже окончательно завела в тупик парламент, являются отражением заострения политической борьбы между Президентом В.ЮЩЕНКО и Партией регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.ЛИТВИН также попросил сообщить о своей позиции относительно такого заседания и участия в нем, отметив, что «отсутствие персональной реакции также будет красноречивым свидетельством позиции».