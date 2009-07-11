На Банковой и раньше знали про дела Лозинского?

Около 3 тысяч представителей общественности Кировоградской области обратились в Кабинет министров Украины и Верховную Раду с просьбой способствовать в возвращении на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, подписи под обращением поставили депутаты Кировоградского областного совета, представители областной Федерации профсоюзов, организаций инвалидов, работники культуры, образования и другие.

Авторы обращения считают, что законного повода для освобождения В.МОЦНОГО нет, поэтому Секретариат Президента Украины направил в облгосадминистрацию группу проверки, члены которой активно ищут компромат на экс-губернатора.

«Понятно, чем завершаются такие проверки. Президент Украины во время коллегии в Генеральной прокуратуре, по сути, выразил убеждение, что В.МОЦНЫЙ знал, что творит экс-депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ в Голованевском районе. А сколько обращений о поведении В.ЛОЗИНСКОГО было сделано в Киев, в Секретариат Президента от районной власти еще до 2008 года? А реакции ни одной! Теперь под горе простого человека неумело втискивают некрасивую политику», - говорится в обращении.

Также общественность Кировоградской области просит Президента Виктора ЮЩЕНКО прекратить давление на область и вернуть освобожденного председателя облгосадминистрации В.МОЦНОГО.

Как сообщал УНИАН, Президент указом от 27 июня освободил В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины, касающейся обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

1 июля экс-губернатор обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое освобождение политически мотивированным.