Богословская за полную инвентаризацию крымских татар

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, выразившая намерение баллотироваться в президенты, предлагает на время приостановить процесс возвращения крымских татар в Крым для решения существующих проблем этого и других народов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе она сказала: «Давайте примем честное решение, что мы, условно, на три года приостанавливаем репатриацию, и за эти три года наводим порядок».

И.БОГОСЛОВСКАЯ высказалась за «полную инвентаризацию реального крымскотатарского населения в Украине». «Мы не знаем ни численности, ни ареала проживания, ни условий, в которых живут эти люди, ни того, что государство сделало для них и чего не сделало», – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она подчеркнула, что если проблемы не решать, то они будут накапливаться и, в конце концов, приведут к взрыву ситуации в Крыму.

«Вместо того, чтобы решать проблему, мы их накапливаем, усугубляем, и из тех проблем, которые нормально, элементарно могут быть решены, мы создаем конфликтное поле, которое в конечном итоге взорвется», – заявила народный депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что власти Украины должны защищать права и решать проблемы не только крымских татар, но и жителей автономии других национальностей. «Если тогда (в 1944 году) крымских татар отсюда выселили и за людей не считали, то сейчас за людей не считают всю остальную часть населения, пытаясь решить проблему отдельно взятой группы. Так нельзя! Надо решать все проблемы вместе», – подчеркнула она.

Справка УНИАН. 11 мая 1944 года Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны «О крымских татарах». Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами, расправах с советскими партизанами. Выселение крымских татар началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. человек были выселены с территории полуострова в Узбекистан, Казахстан, Марийскую АССР и на Урал.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Сейчас население Крыма составляет чуть менее двух миллионов человек, из них 260-280 тысяч – крымские татары. Еще около 150 тысяч крымских татар, живущих за пределами автономии, хотят вернуться на полуостров.