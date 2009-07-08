Тимошенко оставила без кресла еще одного зама Винского

Кабинет министров сегодня на заседании уволил Игоря УРБАНСКОГО с должности заместителя министра транспорта и связи и назначил вместо него Петра КРАВЧУКА.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров.

Собеседник агентства уточнил, что П.КРАВЧУК назначен на должность заместителя министра транспорта – главы Государственной администрации автотранспорта.