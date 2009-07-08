ПАСЕ обеспокоена: Украина не обеспечивает независимость судов

Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена тем, что в Украине не созданы условия для обеспечения независимости судебной власти.

Об этом шла речь сегодня во время встречи в Верховном суде Украины с делегацией Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ.

Европейских экспертов интересовала, в первую очередь, проблема обеспечения независимости судебной власти в Украине и создание для этого соответствующих условий. В связи с этим судья Судебной палаты по уголовным делам ВСУ Василий ФИЛАТОВ проинформировал европейских экспертов о существующей процедуре назначения судей в Украине.

Докладчик Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Христос ПУРГУРИДЕС отметил, что, по мнению европейских специалистов, есть определенные слабые места в этой системе, в частности, избрание профессиональных судей бессрочно Верховной Радой. При условии чрезмерной политизации всех процессов, которая наблюдается сейчас в Украине, заметил Х.ПУРГУРИДЕС, такой порядок избрания также может носить политический характер, и это пагубно отражается на независимости судебной власти в целом.

Заместитель руководителя аппарата ВСУ, начальник правового управления Николай ХАВРОНЮК отметил, что в Украине существует несколько причин, которые существенно влияют на независимость судебной власти. Это, в частности, катастрофическое недофинансирование судебной системы. В нынешнем году эта ситуация ухудшилась настолько, что Совет судей Украины вынужден был провести специальное заседание, чтобы решить, где брать деньги на конверты, поскольку процесс правосудия мог просто остановиться.

В то же время, констатировал Н.ХАВРОНЮК, более пяти лет подряд ВР не принимает в последнем чтении проект закона «Об особенностях финансирования судебной власти». Ситуация осложняется и тем, что орган, который должен организационно обеспечивать деятельность судебной системы -- Государственная судебная администрация, находится в структуре исполнительной власти и, соответственно, полностью зависим от правительства.