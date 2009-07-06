Обаму во Внуково встретил заместитель главы российского МИДа

Барак Обама прибыл в понедельник в Россию с первым на посту президента США визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет президента приземлился в Москве в правительственном аэропорту "Внуково-2".

Вместе с Обамой прилетели его супруга Мишель и дочери Малия и Наташа.

У трапа самолета президента США встречали посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк и замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который вручил супруге президента США букет цветов. На супруге президента было коралловое платье, а на дочерях - бежевые плащи.

Дождь, который лил в Москве весь предыдущий день, перед прилетом Обамы прекратился, и выглянуло солнце.

Барак Обама не стал общаться с журналистами, после рукопожатия с официальными лицами сел в лимузин и покинул аэропорт. Кортеж американского президента насчитывал более 30 автомобилей.

РИА Новости