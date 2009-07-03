Ющенко о стабильности, Конституции, честной игре и персональном конфликте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что процедура внесения изменений в Конституцию должна стартовать как можно быстрее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил сегодня вечером в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании во время специального проекта «Новая Конституция – наш общий шаг к будущему».

Глава государства отметил, что в любом случае процедура внесения конституционных изменений займет не меньше 12 месяцев, но начаться она должна, безусловно, как можно раньше до президентских выборов.

В.ЮЩЕНКО убежден, что это станет свидетельством того, что проект конституционных изменений выписывается не в интересах отдельных политиков, а направлен на утверждение в стране политической стабильности.

«Начало этой процедуры до выборов засвидетельствует, что процесс конституционных изменений есть открытый. Мы расписываем честную игру: чем больше мы сделаем до президентских выборов, тем больше будет свидетельств, что это Конституция не под кого-то», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО уверен, что начало этого процесса нельзя откладывать в интересах развития Украинского государства. «Если мы хотим жить стабильно, жить в развитии уже сегодня, то и эти изменения нужно делать уже сегодня», – сказал он.

По убеждению Президента, нынешняя политическая нестабильность порождена не персональным конфликтом тех или иных политиков, а несбалансированными полномочиями основных конституционных институций – следовательно, эта проблема должна решаться именно через конституционные изменения. «Тема стабильности – это тема Конституции. Это не тема пакта, альянса или каких-то договоренностей», – сказал Президент.