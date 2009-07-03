Президент снял главу Броварской РГА за нарушение присяги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Андрея МАЗУРА председателем Броварской районной государственной администрации Киевской области.

Текст соответствующего распоряжения размещен на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением Президент освободил Николая ДИДЕНКО от должности главы Броварской райгосадминистрации.

Как говорится в документе, М.ДИДЕНКО освобожден “за нарушение Присяги государственного служащего в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2008 года правоохранители задержали М.ДИДЕНКО, и.о. начальника Управления земельных ресурсов РГА, его заместителя и двух помощников при получении взятки в размере 11 млн. грн.

19 декабря Президент отстранил М.ДИДЕНКО от должности в связи с привлечением его к уголовной ответственности.