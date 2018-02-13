Саакашвили раскрыл планы на ближайшие дни (видео)

Он заявил, что в Европе будет заниматься политикой после встречи с семьей в Нидерландах.

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.

Об этом он сказал на брифинге в Варшаве, который транслирует Радио Свобода.

"Первое, что я буду - у меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах. Это действительно так. В последующие дни. Дальше я буду двигаться по всей Европе, я буду заниматься политической деятельностью", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили после задержания в одном из ресторанов Киева передали в Республику Польша по процедуре реадмиссии.

В Госпогранслужбе отметили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

В Государственной миграционной службе Украины отметили, что польской стороной предоставлено согласие на реадмиссию Саакашвили в соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии от 18 июня 2007 года.

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленного Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.