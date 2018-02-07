Додон: от Украины очень многое зависит в решении вопроса Приднестровья

На вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко, Додон ответил "всему свое время".

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья. "От позиции Украины очень многое будет зависеть", - отметил он.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. "Киев - важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - сказал Додон, но не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.

Читайте такжеВ Молдове утвердили закон о запрете российских новостей

Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой. На вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко, ответил "всему свое время".

Известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

2 января 2018 Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона. Это произошло после того, как Додон отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров. Их утвердит или премьер или спикер парламента.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).