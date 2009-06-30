МВД называет заявление Ющенко безосновательным и популистским

Министерство внутренних дел называет безосновательным и популистским заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о росте преступности и неспособности правоохранительных структур ей противостоять.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД.

Как заявляют в министерстве, благодаря активизации работы милиции, увеличению почти на 40% нарядов по охране общественного порядка, проведению профилактических отработок регионов, усилению профилактической работы с ранее осужденными лицами и нарко- и алкоголезависимыми гражданами, МВД удалось не допустить обострения криминогенной ситуации.

Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, несмотря на экономический кризис, рост безработицы и массовое возвращение украинских работников на родину, милиция предотвратила повторение в государстве криминального беспорядка середины 90-х годов, утверждают в ДСО.

Так, по данным стражей порядка, на протяжении пяти месяцев этого года наблюдалось уменьшение количества преступлений общеуголовной направленности приблизительно на 5 процентов. Не допущен рост разбойных нападений и ограблений. Сократилось количество умышленных телесных повреждений, краж, автоугонов, хулиганств и других преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан, подчеркивают в ДСО.

Также существенных результатов достигла милиция и в противодействии преступности в сфере земельных отношений, злоупотреблений служебным положением и разворовыванием бюджетных средств, заявляют в министерстве.

“Ввиду этого, заявления должностных лиц Секретариата Президента о «росте преступности в стране» и их требования к министру внутренних дел о «необходимости сосредоточить свои силы на реальной работе – борьбе с преступностью и защите прав граждан» является безосновательными, немотивированными и популистскими”, - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Президента Украины проинформировала, что Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен темпами роста преступности в Украине и неспособностью правоохранительных структур ей противостоять.

В.ЮЩЕНКО требует от правоохранительной системы страны мобилизации всех усилий для восстановления законности и правопорядка.

В.ЮЩЕНКО обращает внимание министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на необходимость “сосредоточить свои силы на реальной работе, борьбе с преступностью и защите граждан вместо политической трескотни».