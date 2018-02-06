Яценюк встретился в Вашингтоне с помощником Тиллерсона по делам Европы
20:43, 06 февраля 2018
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По словам Яценюка, в разговоре с Вессом Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня.
Арсений Яценюк, Facebook
Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк визит в Вашингтон начал со встречи с Вессом Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы.
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Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
«Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настроенность украинской команды Государственного департамента», – отметил он.
По словам Яценюка, в разговоре с Вессом Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году. «Это - вопрос безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают», – написал лидер НФ.
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