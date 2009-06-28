Лозинский просит снять с него депутатскую неприкосновенность

Депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Об этом, как сообщает Украинская правда, идет речь в заявлении народного депутата.

По данным Украинской правды, В.ЛОЗИНСКИЙ отметил, что такая просьба продиктована тем, что наличие у него депутатской неприкосновенности "является спекулятивным фактором, который может ставить под сомнение проведение беспристрастного и объективного расследования".

В.ЛОЗИНСКИЙ подчеркнул: "С первых минут следствия мной было предоставлено согласие на проведение любых следственных действий относительно меня, моего помещения, транспортных средств, которыми я владею, извлечения вещественных доказательств, а также на проведение медицинского осмотра, который был сделан следователями без соответствующего постановления суда (по моему собственному заявлению)".

"Я также хочу выразить сожаление, что инцидент, который имел место 16 июня, привел к гибели человека, несмотря на наличие или отсутствие в его действиях вины", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб 53-летний Валерий Олейник.