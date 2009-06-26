Патриарх Кирилл будет в Киеве, Донецке, Почаеве и в Крыму

В Киеве официально представили программу пребывания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украине с 27 июля по 5 августа.

О ней подробно рассказали на пресс-конференции в УНИАН управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) и пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

Важнейшими пунктами пребывания Патриарха в Украине были названы Киев и Донецк, а также Крым и Почаев. Предусмотрено, что он проведет торжественные богослужения во всех трех лаврах Украины - Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской, а также в Херсонесе, на месте крещения святого князя Владимира.

В частности, начнется визит 27 июля в 10.00 молебном на Владимирской горке. В тот же день в 17.00 Патриарх проведет Всенощную в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Протоиерей КОВАЛЕНКО сказал по поводу сроков визита: “Очень символично складывается визит потому, что начинается он, фактически, в канун Дня святого равноапостольного князя Владимира, который церковью отмечается 28 июля, а государством в прошлом году был признан государственным праздником – Днем Крещения Киевской Руси. В Святогорске Патриарх будет в день памяти Святогорской иконы Божьей матери – местной святыни, в Почаеве – в день Почаевской Божьей матери, 5 августа, как раз в день 450-летия принесения в Украину этой святыни. В Херсонесе Патриарх проведет богослужение в день пророка Божьего Ильи”.

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ отметил, что в программе визита возможны изменения, но в пользу дополнительных событий. Он также добавил, что визит будет проходить в неполитическом, негосударственном формате.

“Это будет сугубо церковный, первосвятительский пастырский визит Святейшего патриарха КИРИЛЛА в Украину. Как раз он подчеркивает неполитический и негосударственный уровень этого визита”, - сказал пресс-секретарь.

Архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) в свою очередь сообщил, что цель визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА - встретиться с паствой и помолиться вместе с ней. По его словам, визит является традиционным, поскольку ушедший патриарх Алексей также начинал свое патриаршество именно с визита в Украину.

“Когда еще только был избран патриарх КИРИЛЛ на патриарший престол в Москве он отметил, что хотел бы в первую очередь посетить Киев, как первоисточник русского христианства, русского православия. И это должно было бы стать его первым зарубежным визитом”, - отметил Кирилл (ГОВОРУН).

Управляющий делами Украинской Православной Церкви МИТРОФАН выразил надежду, что визит Патриарха КИРИЛЛА будет способствовать налаживанию и межконфессионных отношений, и решению некоторых вопросов, которые сегодня стоят перед Украинской православной церковью, перед православием в Украине вообще.

На вопрос, с кем КИРИЛЛ встретится из государственных деятелей, управляющий делами УПЦ информировал, что планируется встреча только с Президентом Украины. Относительно вопросов, которые планируется обсудить на этой встрече, МИТРОФАН сказал: “Это вопросы, которые связаны сегодня с жизнью и деятельностью Украинской православной церкви и обеспечением прав и свобод, которые зафиксированы в Конституции. Поскольку есть много вопросов и проблем, особенно на местах, когда нарушаются права и свободы тех православных верующих, которые относятся к УПЦ. Но, я думаю, что будет обсуждаться и вопрос каких-то путей преодоления раскола, который сегодня существует в Украине, потому что Президент неоднократно поднимал и поднимает эти вопросы”.

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ также сообщил, что с 1 июля в Киево-Печерской Лавре начнет работать пресс-центр визита Патриарха. Кроме того, специально для освещения визита создается отдельный сайт в Интернете для информирования общественности. Планируются постоянные информационные включения на телеканалах, прямые трансляции богослужений из Киево-Печерской Лавры, Святогорской, Почаевской Лавры и из Херсонеса.