Карпачева приуменьшает масштабы социального кризиса в Украине?

В своем парламентском докладе 24 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА приуменьшила масштабы социального кризиса в Украине, считает председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

Уполномоченный ВР оперирует лишь официальными данными, которые являются традиционно заниженными, сказал он в комментарии УНИАН.

"Национальный форум профсоюзов Украины проводит постоянный мониторинг социальной ситуации, потому мы имеем собственные данные относительно задолженности по зарплате и уровня безработицы. В частности, наши данные учитывают и то количество людей, которые получали зарплаты неофициально, «в конвертах». Потому реальная задолженность составляет не 1,4 миллиарда гривень, как утверждает омбудсмен, а превышает 3,5 миллиарда", – считает М.ЯКИБЧУК.

По его мнению, аналогичная ситуация и с безработицей: "Когда Н.КАРПАЧЕВА заявляет об 1 миллионе безработных, нужно понимать, что речь идет лишь о тех, кто состоит на учете в службе занятости. Фактически безработных значительно больше, поскольку многие работники находятся в принудительных долгосрочных отпусках, и только числятся на рабочих местах. Реальный масштаб безработицы по состоянию на конец мая превышал 3 миллион человек".

Также председатель НФПУ убежден, что в Украине на уровне законодательства слишком усложнена процедура подготовки к забастовкам, что также влияет на возможности профсоюзов по защите интересов работников.

"Кроме того, важной проблемой, о которой следовало бы сегодня сказать с парламентской трибуны, является то, что многие работодатели оказывают всяческое сопротивление созданию профсоюзов на предприятиях. Если профсоюза нет, работодатель может увольнять работника, не согласовывая это решение ни с кем. Это колоссальное нарушение прав человека, о котором не говорят народные депутаты Украины по той простой причине, что большинство из них сами являются работодателями", - убежден М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 24 июня во время своего ежегодного доклада в парламенте Уполномоченный ВР Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВА заявила, что на сегодняшний день в два раза возросла задолженность по заработной плате в Украине. По ее словам, «долги по заработной плате по сравнению с прошлым годом возросли более чем вдвое – с 752 млн. грн. в прошлом году до 1 млрд. 405 млн. грн. в мае текущего года».

Н.КАРПАЧЕВА также отметила, что на сегодняшний день, если руководствоваться критериями Всемирного банка, к бедным в Украине можно отнести более 70% населения. По ее словам, количество наемных работников «уменьшились более чем на 710 тысяч». По ее данным, почти один миллион наших граждан состоят на учете в службе занятости как безработные, а 1 млн. 700 тыс. вынуждены работать в режиме неполной занятости. «На каждое рабочее место в Украине претендуют 9 безработных, а в Винницкой, Черкасской, Ивано-Франковской областях на одно место претендуют от 40 до 50 человек», - подчеркнула Н.КАРПАЧЕВА.