Зурабов подходит для Украины, потому что умеет выворачиваться?

11:12, 25 июня 2009
Политика
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Грызлов - о положительных качествах

Грызлов
Кандидатура экс-главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова подойдет для работы в Украине.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Борис Грызлов, комментируя предстоящее сегодня рассмотрение Комитетом палаты по делам СНГ кандидатуру нового посла России в Киеве.

В качестве положительных качеств Зурабова для работы на Украине он назвал "коммуникабельность, хорошую память и умение выворачиваться из любых ситуаций".

Напомним - 11-го июня Виктор Черномырдин был освобожден от должности посла России на Украине и назначен советником Дмитрия Медведева.

Эхо Москвы

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