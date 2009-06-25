Зурабов подходит для Украины, потому что умеет выворачиваться?
11:12, 25 июня 2009Политика
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Грызлов - о положительных качествах
|Борис Грызлов
Об этом заявил спикер Госдумы РФ Борис Грызлов, комментируя предстоящее сегодня рассмотрение Комитетом палаты по делам СНГ кандидатуру нового посла России в Киеве.
В качестве положительных качеств Зурабова для работы на Украине он назвал "коммуникабельность, хорошую память и умение выворачиваться из любых ситуаций".
Напомним - 11-го июня Виктор Черномырдин был освобожден от должности посла России на Украине и назначен советником Дмитрия Медведева.
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