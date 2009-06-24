Онищук не видит обоснованных причин для своей отставки

Министр юстиции Николай ОНИЩУК не видит обоснованных оснований для своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

Отвечая на вопрос журналистов, на сколько вероятной является отставка ряда министров, что может привести к невозможности выполнения правительством своих полномочий, Н.ОНИЩУК отметил, что вопрос полномочности правительства урегулирован законом о Кабинете министров.

По его словам, если возникнут такие обстоятельства, что правительство окажется неполномочным, то Конституция Украины обязывает Верховную Раду возобновить полномочность правительства. Н.ОНИЩУК добавил, что если будет принято решение об отставке необходимого для неполномочности правительства количества министров, то тогда соответствующие вопросы должны быть рассмотрены.

Отвечая на вопрос журналистов, на сколько вероятной является его отставка с должности и есть ли для этого основания, министр отметил, что каждый народный депутат имеет право внести на рассмотрение парламента соответствующий проект постановления. Вместе с тем, Н.ОНИЩУК подчеркнул, что не видит никаких обоснованных оснований, чтобы ставить вопрос о его отставке.