Как Ющенко планирует отпраздновать День Свободы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО говорит, что хотел бы отпраздновать День свободы 22 ноября в кругу своих соратников по Майдану.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По информации пресс-службы, в интервью трем телеканалам, которое сегодня вечером выйдет в эфир, В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, как он планирует отпраздновать День свободы, отметил, что хотел бы сделать это в кругу своих соратников по Майдану.

Кроме того, Президент отметил: «То, что достигла Помаранчевая революция, что достигла сегодня Украина – это колоссальные национальные достижения, которые – как все великое – можно оценить только с годами».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня Украина «радикально отличается от той, которая была три года назад». «Это изменение, – подчеркнул глава государства, – произошло благодаря поступку миллионов людей. Поступку, которому удивился весь мир». «Это та консолидация, которая не часто бывает в истории государств, в истории наций», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Интервью с Президентом Украины выйдет 21 ноября в 19.15 на Первом Национальном канале, «1+1» и ICTV.