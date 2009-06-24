Затулин: точно известно, кого Путин предложит послом в Украину

Государственная Дума РФ поддержит кандидатуру Михаила ЗУРАБОВА на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине и ожидает официального представления из Кремля для согласования этой кандидатуры.

Об этом говорится в заявлении первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина ЗАТУЛИНА, текст которое есть в распоряжении УНИАН.

Как сообщил, К.ЗАТУЛИН в соответствии с регламентом палаты, согласие на назначение посла от лица депутатов должен дать профильный Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Политик напомнил, что в СМИ России и Украины на протяжении нескольких недель назывались и обсуждались многие возможные кандидатуры преемника Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, ушедшего с должности посла РФ в Украине. Среди других был назван и советник Президента РФ Михаил ЗУРАБОВ. “К настоящему времени стало точно известно, что именно он и будет предложен на должность представителя России и российских интересов в Украине», – говорится в заявлении.

К.ЗАТУЛИН выразил уверенность, что именно М.ЗУРАБОВ станет следующим послом РФ в Украине и пообещал поддержку этой кандидатуры.

«Каково бы ни было мое личное отношение к предыдущему опыту М.ЗУРАБОВА, его достоинствам и недостаткам, теперь все предопределяется фактом рекомендации, данной ему Президентом Российской Федерации. Не было, и в этом случае, уверен, не будет прецедента, в соответствии с которым депутатский корпус отказал бы Президенту в назначении на должность посла того, кого Президент считает нужным», – заявил К.ЗАТУЛИН.

Он также пообещал, что депутаты будут судить о работе М.ЗУРАБОВА на этом посту не исходя из предубеждений, а по результатам. По словам политика, депутаты понимают ответственность момента в российско-украинских отношениях, и поэтому у них «нет недостатка в желании поддержать первые шаги М.ЗУРАБОВА на новом для него поприще, помочь его ответственной миссии».

Справка. Михаил ЗУРАБОВ (родился 3 октября 1953 года в Ленинграде) – советник Президента России по проблемам реформирования социальной сферы (с 7 октября 2007 года). В 2004–2007 годах был министром здравоохранения и социального развития РФ. В 2000-2004 годах занимал пост председателя Пенсионного фонда РФ. Один из главных инициаторов и непосредственный исполнитель пенсионной реформы, реформы здравоохранения и монетизации льгот.

Также был учредителем страховых компаний "МАКС" и "Макс-М".

По профессии – инженер-кибернетик, кандидат экономических наук. Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.