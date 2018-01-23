ПАСЕ требует от России остановить военную агрессию против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины и прекратить всю финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных группировок в Донецкой и Луганской областях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции «Гуманитарные последствия войны в Украине», которая была подготовлена депутатом Эгидиусом Варейкисом (Литва, группа Европейской народной партии).

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Резолюция была проголосована сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ. "За" проголосовали 56 депутатов, "против" - ноль, "воздержались" - 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании.

«Ассамблея призывает российские власти прекратить всю финансовую и военную поддержку, оказываемую незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать их паспорта и другие документы, включая решения суда и документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные на территории, подконтрольной незаконным вооруженным группировкам в Луганской и Донецкой областях», - говорится в резолюции.

ПАСЕ также призвала РФ гарантировать уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексированном Крыму, снять запрет на Меджлис крымскотатарского народа и запрет на въезд крымскотатарским лидерам, освободить всех украинских заключенных, содержащихся в РФ и аннексированном Крыму, а к тому времени, когда они будут освобождены, разрешить наблюдать за состоянием их здоровья и условиями содержания международным наблюдателям и международным организациям.

Кроме того, Ассамблея призвала Москву гарантировать доступ для международных организаций в Крым, а также использовать свое влияние на вооруженные группы, которые контролируют территории Донецкой и Луганской областей с тем, чтобы они освободили всех задержанных лиц.

В то же время ПАСЕ требует от РФ прекратить политику перемещения населения в аннексированный Крым, которую Россия осуществляет, переселяя на полуостров собственное население, и прекратить военную агрессию против Украины и восстановить ее территориальную целостность.