Ющенко обрадовался «правовому, а не политическому» решению ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует принятие Верховной Радой постановления о назначении очередных выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявила представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Комментируя постановление ВР о назначении выборов Президента, она отметила, что часть пятая статьи 103 Конституции Украины содержит четкую императивную норму относительно проведения выборов Президента. В соответствии с этой конституционной нормой, датой следующих очередных выборов является именно 17 января 2010 года.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что Президент принес присягу на торжественном заседании Верховной Рады 23 января 2005 года и вступил в должность с этого дня. «Следовательно, именно эта дата является определяющей при исчислении пятилетнего срока полномочий главы государства и, соответственно, назначении следующих очередных выборов Президента Украины», - отметила она.

М.СТАВНИЙЧУК также напомнила, что позицию главы государства в понимании конституционных положений относительно определении даты президентских выборов поддержал и Конституционный Суд, который по результатам рассмотрения соответствующего представления Президента Украины 12 мая 2009 года признал неконституционным постановление Верховной Рады от 1 апреля 2009 года №1214-VI о назначении очередных президентских выборов на 25 октября 2009 года.

В частности, Конституционный Суд в этом решении отметил, что при исчислении срока полномочий Президента Украины и определении даты его очередных выборов должны применяться положения частей первой, пятой статьи 103, части первой статьи 104 Конституции Украины, поскольку согласно пункту 7 части первой статьи 85 Основного Закона к полномочиям Верховной Рады Украины относится «назначение выборов Прзидента Украины в сроки, предусмотренные этой Конституцией».

Также в своем решении Конституционный Суд обратил внимание на то, что обеспечение соблюдения установленной действующим законодательством Украины периодичности выборов Президента Украины имеет определяющее значение для функционирования демократического государства, его республиканских принципов.

«Поэтому принятое сегодня парламентом решение Президент Украины рассматривает как основанное именно на правовой, а не политической позиции», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.