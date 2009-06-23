Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН собрал лидеров фракций на Согласительный совет для согласования позиций по законопроекту «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как сообщал УНИАН, между в то же время в сессионном зале продолжается заседание под председательством первого заместителя Председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА.

ВР рассматривает следующий законопроект повестки дня относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокировала трибуну Верховной Рады. Это произошло после того, как народные депутаты провели сигнальное голосование, касающееся рассмотрения в новой редакции Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Этот вопрос поставил на голосование Председатель ВР Владимир ЛИТВИН для того, чтобы выяснить, есть ли воля сессионного зала» рассматривать данный законопроект.

При сигнальном голосовании «за» высказался 251 народный депутат из 436 зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. «За» проголосовал 51 представитель фракции НУ-НС, а также почти в полном составе проголосовали фракции БЮТ, КПУ и Блок Литвина.