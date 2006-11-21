Луценко знает, кто дышит ему в затылок

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает его в отстаивании непричастности к коррупционным действиям. Об этом он заявил вчера на телеканале “1+1” в программе “Эпицентр”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в воскресенье и понедельник у него были встречи с В.ЮЩЕНКО, на которых они “говорили о протоколах и о коррупции”. “Президент сказал, что он меня морально поддерживает и понимает, как это тяжело, и желает мне успехов в юридической процедуре”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, глава государства считает, что в любом случае “моя деятельность сегодня идет в правильном направлении”. Он отметил, ссылаясь на слова Президента, что В.ЮЩЕНКО “конечно, не будет вмешиваться в судебный процесс”.

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в случае, если ему все же придется покинуть должность руководителя МВД, то он не собирается ”выносить тот компромат”. “Я с собой унесу гордость, что я был во главе той колоссальной команды профессионалов, которые фактически самостоятельно, в отличие от других правоохранительных органов, делали все, что могли, для того, чтобы выполнить задания людей – не одного Майдана, а всех площадей по Украине”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

На вопрос, знает ли он, кто может прийти вместо него в случае увольнения с должности министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: “На самом деле моих преемников больше трех из серьезных фигур”. В частности, по его словам, кроме бывшего начальника УБОПа МВД Украины Николая ДЖЫГИ, который сегодня у многих на слуху, “вчера об этом заявил господин ЧЕРВОНЕНКО” (губернатор Запорожской области – УНИАН).

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО еще раз напомнил, что он отстаивал и будет отстаивать в дальнейшем позицию того, чтобы роль и функции милиции не возвращались к прежним временам.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Печерский суд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений. Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев два протокола Генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО неправомерно присвоил очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два лица именным оружием МВД.

В тот же день Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов доказывать свою непричастность к коррупционным действиям, включая обжалование в Верховном Суде Украины.