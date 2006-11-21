Кушнарев ненавидит революции

Один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев не намерен праздновать День свободы.

"Для меня это не праздник и праздновать я его не собираюсь", - заявил он в интервью Лига.

"Я ненавижу революции и не считаю их средством решения каких-либо политических, общественных, экономических проблем, которые возникают перед обществом", - заявил депутат.

В то же время Кушнарев признает, что в 2004 году тысячи людей искренне приходили на Майдан, поскольку "поверили тем вождям, которые обещали изменить их жизнь к лучшему".

"И я понимаю степень их разочарования в этих вождях и в тех средствах, которые они избрали для получения власти", - добавил он.

По словам депутата, самый главный урок "оранжевой революции" заключается в том, что никакие средства недопустимы в борьбе за власть, если они "нарушают жизненный уклад и разрушают самое главное, что есть у народа - его единство".

"А эта революция нас всех разделила", - отметил он.

По мнению Кушнарева, организаторы "оранжевой революции" совершили "обман и насилие своим главным оружием".

"Поэтому такая свобода мне от них не нужна", - добавил депутат.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли Партия регионов выступать с какими-либо заявлениями к гражданам в День свободы, Кушнарев сообщил, что таких планов нет.

Депутат не видит в этом смысла, поскольку, по его словам, в этот день каждый гражданин должен определить свое отношение к происшедшему сам для себя, и никакие призывы ни с одной, ни с другой стороны не увеличат ни число сторонников революции, ни тех, кто ее не приемлет.

По мнению Кушнарева, прошедшие два года дали ясный и четкий ответ на вопрос, что это было на самом деле.

"Это была масштабная технология по захвату власти", - убежден депутат.

Как известно, "Наша Украина" отказалась от официальных празднований Дня свободы. В то же время Партия регионов подала заявку на проведение митинга 22 ноября на Европейской площади.

Украинская правда