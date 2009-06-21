Литвин о НУНС, коалиции, напетых рейтингах и трудоустройстве некоторых

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что сейчас все делается для того, чтобы распалась коалиция и состоялись досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в ходе поездки в Ровенскую область.

Отвечая на вопрос о возможном выходе НУ-НС из коалиции, В.ЛИТВИН отметил: «Я знаю, что сейчас ведется работа, чтобы кто-то вышел из коалиции для того, чтобы она развалилась и были досрочные парламентские выборы”.

Спикер сказал, что эти выборы необходимы “некоторым, чтобы трудоустроиться после того, как состоятся президентские выборы”.

По словам В.ЛИТВИНА, также сценарий досрочных парламентских выборов разработан с целью «проверить свои рейтинги реальные, а не напетые».

Кроме того, по мнению В.ЛИТВИНА, еще одной причиной для таких выборов является желание сделать все, «чтобы снизить шансы основного конкурента на президентских выборах».