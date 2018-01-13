События недели: версия читателей УНИАН - аномальная погода, "украинский след" в Сирии, и кто убил Ноздровскую

Всколыхнувшая на новогодних праздниках Украину дикая история об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской на этой неделе вроде бы подошла к своему завершению. Полиция заявила об успешном раскрытии дела, установив и задержав человека, который «обоснованно подозревается» в совершении этого преступления.

Убийцей, по версии следствия, является Юрий Россошанский - отец осужденного наркомана Дмитрия Россошанского, которому при активном участии Ноздровской не удалось избежать ответственности за смерть ее сестры в спровоцированном им ДТП. На допросе Юрий Россошанский рассказал, что действовал в одиночку и зарезал Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта, когда она возвращалась домой.

В целом, по словам «говорящих голов» из МВД, все ясно и понятно: дело раскрыто, дальше – суд и приговор. Однако у многих правозащитников, в том числе у адвокатов и родственников потерпевшей стороны, есть сомнения, что задержанный по подозрению в убийстве юристки Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления. И сомнения, исходя из изложенных ими аргументов, вполне обоснованные.

В частности, адвокат Анастасии Ноздровской (дочери убитой) Александр Панченко не уверен в том, что правозащитницу Ирину Ноздровскую убил Юрий Россошанский. «Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их нанесения, что привело к смерти, и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде… Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А, в данном случае, оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству», - сказал Панченко и добавил, что сомневается в том, что только Россошанский участвовал в убийстве или что вообще он был убийцей.

Еще одна защитница дочери убитой заявила, что многие обстоятельства, на которые ссылается следствие, между собой не согласуются. Она также высказала предположение, что отказ допускать их к материалам дела связан с тем обстоятельством, что следствию необходим какой-то период для того, чтобы все правильно оформить и подтянуть к той версии, которую они представили общественности.

Спустя время адвокаты дочери Ноздровской выступили с новым заявлением, в котором отменили: за ними постоянно ведется слежка неизвестными, за ними следуют какие-то машины, люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, через социальные сети пишут их близким, родственникам, друзьям и выясняют информацию, касающуюся их личной жизни.

В общем, дело ясное, что дело темное. Обоснованы ли подозрения адвокатов – покажет только время. На основании предоставленных обвинением доказательств, Россошанский отправлен на два месяца под арест. На данный момент следствие еще не завершено, впереди нас ждет суд. Если к тому времени следствие продолжит отказывать защите потерпевшей стороны в ознакомлении с делом, значит, что-то здесь не чисто.

Также на этой неделе наши читатели удивлялись капризами природы, которая с каждым годом дарит нам много сюрпризов, по большей части, неприятных. Если в Украине, как в принципе и во всей Европе, зимы пока практически не было, то на североамериканском континенте наступил настоящий ледниковый период.

Температура в отдельных районах США и Канады опустилась ниже -30 градусов мороза, что, вкупе с высокой влажностью, ощущалось как все -60 градусов. У берегов Массачусетса из-за морозов замерз океан. Местные долгожители утверждают, что, на их памяти, за последние 80 лет такое, до сегодняшнего дня, происходило лишь дважды. Это – третий раз. Аномально низкая температура стала причиной массовой смертности среди прибрежных акул: они пытаются убежать в теплые южные воды, но застряли на мелководье, которое, впоследствии, сковали льды.

Но если к морозам (хоть и не таким жестоким) в Канаде и граничащими с ней штатам США более-менее привычны, то в солнечной Флориде и соседних южных штатах наступил настоящий апокалипсис. Там начали замерзать и падать с деревьев игуаны, а сети заполонили фото и видео вмерзших в лед аллигаторов. В соцсетях настолько озаботились судьбой этих несчастных, что сотрудники парка поспешили объяснить: с ними все будет хорошо – эти твари еще нас с вами переживут. Просто при низких температурах аллигаторы впадают в спячку, а, чтобы не задохнуться под водой, высовывают морды наружу. Но фото, конечно, жутковатые.

Масла в огонь подлил и очередной апокалиптический прогноз всемирно известного ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга, предупредившего, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества. Он считает, что наша планета может повторить судьбу Венеры и превратиться в настоящий ад из-за жары. Ученый прогнозирует, что средняя температура на Земле достигнет отметки в 460 градусов по Цельсию, если человечество не сократит выбросы парникового газа. И произойдет это уже в относительно недалеком будущем.

Что же касается ближайшего будущего в пределах этого года, то украинцам климатологи обещают морозное окончание зимы и тропическое лето с адской жарой и дождями (что тоже не есть хорошо).

Еще одной историей, которая заинтересовала наших читателей, стали приключения российских вояк в Сирии. Заинтересовала, по большей степени, потому, что, с легкой руки российских пропагандистов, к бедам Кремля в этой войне приплели Украину. Но обо всем по порядку.

Дела у РФ в Сирии давно уже не радужны, а под Новый год они получили еще один «подарочек». На авиабазе Хмеймим произошли определенные события, в результате которых были убиты два российских военнослужащих и уничтожено несколько российских самолетов и вертолетов. Что там произошло на самом деле – неясно до сих пор. То ли российские «соколы» так рьяно праздновали Новый год, что по пьяни взорвали сами себя (есть даже видео новогодней вакханалии со стрельбой из всего, что только можно, в районе авиабазы), то ли это было нападение боевиков какой-нибудь местной группировки – непонятно.

Российское Минобороны, как всегда, сначала молчало, а потом просто врало, что, мол, все в порядке, пока в СМИ не появились фото уничтоженного бомбардировщика Су-24, стоящего на авиабазе. После этого Генштаб РФ, скрепя сердце, сообщил, что авиабаза была обстреляна из минометов. Многие в это не верят до сих пор, поскольку ни одного следа от разрыва мин так и не было продемонстрировано.

Прошла неделя, и территория авиабазы снова была атакована. Нападение было совершено с помощью массированного налета небольших беспилотников, к которым были прикреплены самодельные взрывные устройства. Если верить российским военным, атаку удалось отбить (управление 6 БПЛА было перехвачено системами радиоэлектронной борьбы, еще 7 удалось уничтожить), после чего в Генштабе РФ бросились искать виноватых.

Сначала в этом обвинили, естественно, самого злобного врага всех россиян – США, поскольку беспилотники «боевики» могли получить только «от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». Не смутил путинских генералов даже тот факт, что после того, как были опубликованы фото этих сбитых «беспилотников», представлявших из себя скрепленные скотчем фанеры и двигатели, технологии изготовления которых можно узнать в любом авиамодельном кружке, а еще проще – купить в магазине игрушек, все эксперты и СМИ подняли их на смех. Американцы на это удивленно ответили, что подобным не занимаются, и не надо их сюда приплетать.

Но это не остановило россиян. После обнаружения главного врага, в России стали искать непосредственных исполнителей. Таким «исполнителем» оказалась вечно засовывающая россиянам нож в спину Турция. Российскими экспертами «было установлено», что запуск беспилотников был произведен из зоны группировок, которых поддерживает и контролирует Турция. А чтобы два раза не вставать, отупевшим и ошалевшим от потока пропагандистского вранья российским обывателям напомнили еще и об Украине. Как оказалось, мы тоже причастны к атаке на авиабазу Хмеймим, поскольку взрывчатые вещества, которые несли беспилотники, производятся на Шосткинском заводе химических реактивов.

Украинское Минобороны незамедлительно отреагировало, назвав эти обвинения «очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму». Лично я бы на их месте этот бред просто проигнорировал. Зачем опускаться то такого уровня, можно было просто потроллить, выпустив для предводителей «ихтамнетов» краткий релиз из одного предложения - «Нас там нет».

Как бы там ни было, военные эксперты и аналитики, тщательно разобрав два этих ЧП на российской авиабазе, пришли к выводу, что на Новый год никакого минометного обстрела не было, пьянки, скорее всего, тоже. Это была все та же массированная атака этих дешевых и простых в производстве дронов, которую персонал базы попросту прошляпил, будучи элементарно неготовым к отражению атак подобного типа, ведь расставленные по базе С-400 и прочие системы ПВО изначально были созданы для борьбы с более серьезными целями.

После новогодней взбучки в Генштабе РФ уже понимали, что в будущем атака может повторится, и были готовы. А врали про «минометный обстрел», вероятнее всего, потому, что признание успешной атаки с помощью беспилотников показало бы - подобный сценарий нападения на базу российскими генералами был просто не предусмотрен и не проработан. И только за это можно получить по голове и лишиться звезд на погонах. Одно дело – заливать в уши потребителям телевизоров об уничтожении очередных 100500 террористов, а другое – отвечать за свои провалы перед тем, кто точно понимает, в чем дело.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение, подтверждающее, что украинцы бегут не только в Польшу. Как выяснилось, Литва за прошедший год удвоила количество трудовых виз для украинцев. Если в 2016 году она выдала около 18 тысяч разрешений на работу, из которых 10 тысяч получили украинцы, то уже в 2017 году количество выданных трудовых виз увеличилось до почти 35 тысяч, из которых почти 20 тысяч получили наши соотечественники. Думаю, что по итогам этого года, учитывая «успешные» реформы наших властей, о которых нам заливают со всех экранов, это число станет уже совсем неприлично большим. А в Польше, судя по всему, впору будет объявлять украинский вторым государственным. Кстати, с нетерпением жду проведения всеукраинской переписи населения. Очень хочется понять, сколько же нас все-таки осталось после стольких лет успешного «развития».

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН