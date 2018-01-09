Адвокат дочери Ноздровской сомневается, что юристку убил Россошанский

Адвокат Анастасии Ноздровской Александр Панченко не уверен в том, что правозащитницу Ирину Ноздровскую убил Юрий Россошанский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам по завершении заседания Вышгородского районного суда Киевской области, который избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей.

"Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их нанесения, что привело к смерти и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он (Россошанский - УНИАН) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А в данном случае оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству", - сказал Панченко.

Также он добавил, что сомневается в том, что только Россошанский участвовал в убийстве или что вообще он был убийцей. «Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человеку, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству», - отметил Панченко.

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Кроме того, адвокат не исключает самооговор Россошанского. «Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо», - заметил Панченко.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.