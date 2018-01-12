Минобороны РФ сообщило об уничтожении атаковавших российскую базу в Сирии боевиков (видео)

Российские военные уничтожили группу боевиков, которые 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии.

Утверждается, что группа боевиков базировалась рядом с западной границей провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. За их базой было организовано "непрерывное наблюдение".

В российском оборонном ведомстве утверждают, что по прибытии боевиков на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе.

В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

По сообщению российского издания «Коммерсант», в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

10 января в Минобороны РФ потребовали от Турции пресечь использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

11 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе посещения базы «Хмеймим» отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.