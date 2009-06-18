Газовая группа ЕС заслушивает позиции Нафтогаза и Газпрома

Представители НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» принимают участие в заседании Газовой координационной группы Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на брифинге представители Еврокомиссии.

По словам сотрудников пресс-службы Еврокомиссии, заседание группы началось сегодня в 10.00, сейчас заслушиваются позиции российской и украинской сторон относительно ситуации с поставками газа и обеспечения надежности поставок в будущем.

Представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЭСПУНИ отметил, что заседание Газовой координационной группы планировалось на сегодняшний день задолго до последних событий вокруг поставок газа в Украину, а также через Украину в ЕС, однако поскольку возникла опасность относительно снабжения, в том числе из-за возможной неспособности «Нафтогаза» своевременно уплатить за потребленный российский газ, было решено пригласить на это заседание представителей России и Украины.

Другой представитель Еврокомиссии Пия АНДРИКИЕНЕ, в свою очередь, подтвердила, что сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран членов ЕС – УНИАН) президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ поднимет вопрос обеспечения безопасности поставок газа в ЕС через Украину.

Как сообщал УНИАН, Интерент-издание “EUobserver” 17 июня написало, что за российский газ, который нужно закачать в украинские подземные хранилища газа для обеспечения нормальных поставок газа в ЕС зимой, могут заплатить европейские компании.

При этом европейские компании, которые согласятся закупить газ в России и уплатить его хранение в украинских ПХГ, получат возможность продавать его зимой на спотовом рынке для покрытия расходов на приобретение и хранение.

“Факт в том, что Россия имеет большую проблему, чем Украина”, - цитирует издание своего собеседника. “Уже был один технический взрыв”, - добавил чиновник.

По данным издания, Президент Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ и комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС 15 июня встретились с представителями энергетических компаний ЕС, включая Eni, E.ON, OMV, Centrica, MOL, Gasunie и Gaz de France. При этом часть встречи была посвящена сравнению оценок того, сколько накопила газа Украина в своих ПХГ.

16 июня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина планирует взять в европейских банках свыше 4 млрд. дол. кредита для накопления запасов газа в ПХГ.