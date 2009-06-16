Наша Украина призывает приобщаться к обсуждению «Конституции от Ющенко»

Народный Союз «Наша Украина» призывает партийцев и широкую общественность приобщаться к всенародному обсуждению изменений к Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, «Наша Украина» четко заявила о поддержке президентского проекта изменений к Конституции. Этот проект делает возможными дальнейшие демократические преобразования, укрепит местное самоуправление, расширит права регионов.

Конституция Виктора ЮЩЕНКО впервые в украинской истории получила одобрительную оценку Европы, заявляют в "Нашей Украине". Эксперты Европейской комиссии за демократию через право отметили соответствие этого документа европейским конституционным и правовым стандартам.

Процесс реформирования Конституции Президент В.ЮЩЕНКО начинал и осуществляет на позициях открытости и публичности, в отличие от других политических сил, которые скрывают от народа свои изменения к Конституции.

Президент Украины настаивает на всенародном обсуждении своих предложений. "Наша Украина" призывает партийцев и широкую общественность активно приобщиться к обсуждению положений президентского проекта изменений к Конституции в рамках публичных дебатов, "круглых столов", конференций и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 15 июня министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сообщил, что Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) в основном предоставила положительное заключение по проекту изменений к Конституции Украины, внесенного на рассмотрение парламента Президентом Украины.