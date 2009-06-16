Для игры с детьми в войнушку «Беркут» пригнал бронетехнику

В ведомственном детском оздоровительном лагере Управления МВД им. Ю. Рябчинской, расположенном в лесном массиве села Коло-Михайловка Винницкой области, сотрудники спецподразделения «Беркут» провели для детей военно-патриотическую спортивную игру «Зарница» с использованием бронетехники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, военно-патриотическая игра состоялась 15 июня. Во время «Зарницы» сотрудники спецподразделения «Беркут» использовали дымовые шашки, оружие и средства индивидуальной защиты. Большой неожиданностью для детей стало появление бронетехники БРДМ-2 на территории площадки.

Кроме того, инспектор спецподразделения Игорь ДЕБЕЛЫЙ ознакомил детей с принципами работы различных видов стрелкового оружия и спецсредствами, которые использует «Беркут», - снайперской винтовкой Драгунова, пулеметами Калашникова различной модификации, пистолетами Макарова, «Форт», Стечкина и др.

Особое внимание детей привлекли продемонстрированные приемы рукопашного боя и самообороны.