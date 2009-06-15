Наливайченко: силовой сценарий смены власти в Украине невозможен

Глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО уверен, что силовой сценарий смены политической власти в Украине невозможен.

Об этом он заявил в интервью российской «Независимой газете» от 15 июня с.г.

"Я утверждаю, что силовой сценарий в Украине невозможен. Это политическая выдумка, миф, популярный среди отдельных украинских политиков с 2007 года. Опровергая подобные утверждения, скажу, что Виктор ЮЩЕНКО всегда давал совершенно иные указания – защищать граждан независимо от их политических взглядов. Ни СБУ, ни правоохранительные органы и другие силовые структуры не будут принимать участия ни в каких силовых сценариях. Это напрямую запрещено законом, а незаконные приказы не могут быть выполнены. Наша задача – обеспечить конституционный порядок в стране и не допустить кровопролития", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В тоже время он отметил, что, "если в стране осуществляется попытка вооруженного переворота. Подчеркну: если люди с оружием в руках восстанут против конституционного строя, спецслужба вмешается". "Для этого у нас создано спецподразделение «Альфа», бойцы которого обучены эффективно и молниеносно противодействовать тем, кто незаконно берет в руки оружие, чтобы насильственно сменить власть. Но в любые политические процессы мы не вмешиваемся – существуют правовые и судебные механизмы и процедуры решения возникающих проблем", - пояснил глава СБУ.