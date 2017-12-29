В Госдепартаменте США призвали Россию обязаться прекратить конфликт на Донбассе

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию, которая начала конфликт на востоке Украины, взять обязательство о его прекращении. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науерт.

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"Боевые действия на востоке Украины забрали более 10 тысяч жизней и повредили важную гражданскую инфраструктуру. Россия, которая начала этот конфликт и затягивает его благодаря активному управлению над военными подразделениями, которые ежедневно атакуют украинские позиции, должна обязаться прекратить его", - отмечается в заявлении.

"Соединенные Штаты готовы в координации с Францией, Германией и Украиной взаимодействовать с Россией над поддержкой Минских соглашений для того, чтобы добиться прекращения конфликта, в том числе с помощью миротворческой силы с широким мандатом для безопасности и защиты в пределах всей зоны конфликта, контроля над международным рубежом и ответственностью по обеспечению сбора тяжелого вооружения", - заявили в Госдепартаменте США.

Как сообщал УНИАН, в Госдепартаменте США также призвали Украину осуществить обмен заложников по формуле "всех на всех".