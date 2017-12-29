В Госдепартаменте США призвали Украину обменять заложников по формуле "всех на всех"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки после обмена 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, на 73 украинских заложников, призвали стороны осуществили обмен заложников по формуле "всех на всех" на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науерт.

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"Соединенные Штаты приветствуют вчерашний обмен (27 декабря - УНИАН) более 300 заложниками между правительством Украины и управляемыми Россией силами на востоке Украины. Этот обмен - это один шаг на пути выполнения Минских соглашений. Мы вновь призываем стороны полностью выполнить их Минские обязательства, в том числе воплотить настоящий обмен заложников по формуле "всех на всех", полностью прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, обеспечить безопасный и надежный доступ для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарный доступ в зону конфликта", - отмечается в заявлении.

Также спикер напомнила как на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал в телефонном разговоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что кроме того важно, чтобы Россия вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на более 70 украинских заложников.